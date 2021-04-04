شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان الشاب حسام الجندى.. وتشييع الجنازة بعد العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسام الجندى، وفاة والده صباح اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصى "فيس بوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا في ذمه الله.. اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

⁩ وتشيع صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد بشتيل بالجيزة، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بكفر حكيم، وسيقتصر العزاء على الجنازة فقط، ولم يكشف حسام الجندى عن سبب الوفاة.



بوست حسام الجندى

يذكر أن الفنان حسام الجندى وزوجته الإعلامية التونسية منال الحمرونى أحدثا ضجة بقبلاتهما على السجادة الحمراء، خلال حضورهما عرض فيلم "احكيلي" المشارك فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، وتصدرا محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى الأشهر الماضية.

ونفى الفنان الشاب حسام الجندى تقليد النجم أحمد الفيشاوى الذى اعتاد تقبيل زوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء فى المهرجانات المختلفة، وصرح الجندى لـ"الخليج 365": "لم أقصد تقليلد أحمد الفيشاوى ولا أسعى وراء التريند".