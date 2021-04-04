شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أشهر تترات غناها على الحجار فى عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المطرب على الحجار بعيد ميلاده اليوم الأحد، والذى قدم عددا كبيرا من تترات الأعمال الدرامية لما يتمتع به من صوت عذب وقوى بنفس الوقت، وحقق على الحجار نجاحا كبيرا، حتى أصبحت تلك الأغانى علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية والعربية بشكل عام.

ومن أهم الملحنين الذين تعاون معهم على الحجار في هذه التترات: الملحن عمار الشريعى، والشاعر سيد حجاب، والموسيقار بليغ حمدى، وغيرهم شعراء كبار، ومن هذه التترات، مسلسل ذئاب الجبل، مسلسل المال والبنون، مسلسل بوابة الحلوانى، مسلسل السيرة الهلالية، مسلسل أبو العلا البشرى، مسلسل حدائق الشيطان، مسلسل الشهد والدموع، مسلسل شيخ العرب همام، مسلسل غوايش، مسلسل كفر عسكر، مسلسل الأيام، مسلسل اللقاء الثانى، مسلسل نسيم الروح، مسلسل الرحايا، مسلسل المصراوية، مسلسل عدى النهار.

ولد الحجار بحي إمبابة بالقاهرة عام 1984، لأسرة صعيدية الأصل من بني سويف، وكان والده يعمل بالغناء في الإذاعة المصرية قبل مولده، ولكنه ترك عمله بسبب بعض الظروف السياسية في ذلك الوقت، أصبحت حالتهم المادية متعسرة منذ مولده، ولذلك تحمل الحجار المسئولية منذ الصغر وعمل كـ "صبي مكوجي" ولكن والدته منعته عندما علمت بالأمر، ثم عاد لينتبه لدراسته وتخرج في كلية التجارة حسب رغبة والده، ولكنه لم يستطع الاستمرار بها فاتخذ أول خطوة في طريقه الفني والتحق بكلية الفنون الجميلة.