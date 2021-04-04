هيثم أحمد زكي.. رأيه في مقارنته بوالده وهكذا علّق على منتقدي أدائه بـ"كلبش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بعيد ميلاده الـ 37، الموافق اليوم 4 أبريل الجاري.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن هيثم أحمد زكي:

- ولد في 4 أبريل عام 1984.

- هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

- بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

- من أبرز أعماله السينمائية: "حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم، سكر مر، الكنز، الكنز2".

- من أبرز أعماله التليفزيونية: "الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، امبراطورية مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، علامة استفهام".

- حصل على جائزة أفضل ممثل شاب في مصر عن مسلسل "دوران شبرا".

- بعد رحيل هيثم أحمد زكي، تم بيع مقتنيات ومكتب الفنان الراحل أحمد زكي بمنطقة الهرم على يد بلال عبدالغني، محامي رامي بركات الأخ غير الشقيق لهيثم بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه، وهو ما أثار أزمة كبيرة.

- كان يفكر في تقديم الجزء الثاني من كابوريا، وقال عن ذلك، قبل وفاته، إن الأمر ما زال فكرة، ولم يرتق لمشروع، لكنه متحمس للأمر، ولن يكون نسخة من الجزء الأول.

- دافع عن نفسه بسبب الهجوم عليه بعد عرض كلبش، قائلا: "شخصية عاكف أبو العز كانت ميتة في وجهة نظري، ولذلك استخدمت البوكر فيس، دون أي تعبيرات، لكنه انفجر وتغير أدائه بعد مشهد المواجهة مع والده".

- وعن مقارنته بوالده، قال إن هذا الأمر يحمسه، ويجعله يتطور، مضيفا: "بدأت التمثيل بعد وفاة والدي، ولم استغل اسمه يوما لطلب شغل، المقارنة مع والدي، كأنك بتحطني مع الأسد في قفص".

- وعن تقليد محمد رمضان وعمرو سعد لأحمد زكي، قال: "من حق أي شخص التأثر بوالدي، هو ملك الجميع، لكن أنا أحاول الانفصال عنه تماما وعدم التأثر، لأن الأصل موجود".

- توفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر عام 2019.