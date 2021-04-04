فيديو| سعد الصغير يعلن زواجه من فنانة شابة: "أم أدهم وش الخير عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المطرب سعد الصغير زواجه من فنانة شابة تُدعى بيرلنتي عامر.

نشرت بيرلنتي عامر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله سعد وهو يهنئها بعيد ميلادها.

وقال الفنان سعد الصغير في الفيديو: "بيرلنتي كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، يارب نبقى مع بعض السنة الجاية، عيد ميلاد سعيد عليكي حبيبتي، أنتي وش الخير عليا، أنتي كل الدنيا ليا، أم أدهم".

وأعادت بيرلنتي نشر الفيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، معلقة: "ربنا يخليك ليا يا جوزي، على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني، على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل".

جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير احتفل مؤخرًا بحفل خطوبة ابنه الأكبر وسط حضور من الأصدقاء والأقارب.