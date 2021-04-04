جورج وسوف ينعى الملحن شاكر الموجي: "بكيت الألحان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان السوري جورج وسوف، الملحن شاكر الموجي، الذي توفي قبل ساعات بعد صراع مع المرض.

ونشر "وسوف" صورة للموجي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "سكت الكلام، أخر أعمالك بمسيرتنا يللي استمرت أكتر من 40 سنة، اليوم سكت الكلام يا شاكر وبكيت الألحان ووقفت النوتات بالأسود حزينة على رحيلك".

وأعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم وفاة شاكر الموجي، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتب: الملحن شاكر الموجي في ذمة الله".

ومن ناحية أخرى طرح المطرب السوري جورج وسوف أحدث أغانيه "صاحي الليل"، على تطبيق أنغامي، ديسمبر الماضي.