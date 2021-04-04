عاش بين باريس ولبنان ولهذا حمل اسم خاله.. ما لا تعرفه عن شاكر الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الملحن شاكر الموجي، مساء أمس عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لموقع "مصراوى"، قال:"الملحن الراحل شاكر الموجي، من المقرر تقام صلاة الجنازة ودفن جثمانه، في مسقط رأسه اسيوط، إذ يعيش هناك منذ حوالي عام، بعد رحلة فنية قضي بها أغلب سنوات حياته بين باريس ولبنان".

الملحن الكبير الذي رحل عن عالمنا مساء امس، اسمه الأصلي شاكر شعيشع عبدالرسول، وحبا في خاله، الموسيقار محمد الموجي، اختار أن يكون اسمه الفني شاكر الموجي.

وبدأ شاكر مشواره بالغناء مع فرقة الجيتس، التي أسسها الملحن سمير حبيب، وذلك بعد تخرجه من كلية التربية الموسيقية، وعمل معيدا بها.

بعد انتهاء شاكر من أداء الخدمة العسكرية في نهاية السبعينات، سافر إلى باريس بصحبة الموسيقار حسن ابو السعود.

خلال فترة التجنيد، قدم شاكر الموجي، لحن اغنية "اللي تعبنا سنين في هواه"، من كلمات الشاعر سعيد يوسف، إلى الفنان محمد رؤوف، وهي الأغنية التي نالت شهرة واسعة، وغناها جورج وسوف، وفاتن فريد، وليلى جمال، ونسب البعض اللحن الى الموسيقار سيد مكاوي، بعد أن قام بغنائها.

شاكر شكل تعاونا فنيا مع المطرب جورج وسوف، ومن أبرز الأغنيات التي لحنها "روح الروح"، و"صياد الطيور"، و"غلابة في الحب"، و"أوعديني".

وكان آخر ما غنّاه جورج وسوف من ألحان الموجي، أغنية "سكت الكلام"، التي طرحها العام الماضي .

الموجي لحن في بداياته أغنية "الاعبك شيش بيش" وغناها المطرب الشعبي أحمد عدوية، وغنى من ألحانه راغب علامة، ميادة الحناوي، وليد توفيق، ونانسي عجرم.

وتوفي الملحن شاكر الموجي مساء امس، بعد صراع مع المرض عن عمر 69عاما.