تصوير مشاهد الأكشن في "آل هارون" بمنطقة أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام فريق فيلم "آل هارون" بتصوير مشاهد الأكشن والمطاردات في منطقة 6 أكتوبر، حسبما أكد محمد كمال، المشرف العام على الإنتاج لشركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني.

وأضاف في بيان صحفي أن أسرة الفيلم استكملت التصوير بأحد المناطق في مدينة 6 أكتوبر، وضمت أبطال العمل: منذر رياحنة وعبير صبري وأحمد وفيق، ومحمد عز، وإسلام حافظ وهاجر الشرنوبي .

وكشف حسني محمود، منتج فيلم آل هارون، أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على سير عملية التصوير نظرا للإجراءات الاحترازية المشددة التي أصرت الشركة على اتخاذها للحفاظ على سلامة الجميع داخل أماكن التصوير، مشيرا إلى أن الفيلم يضم ألوانا من الدراما المختلفة سواء الأكشن أو التراجيديا .

"آل هارون" يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، محمد عز، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبي، مريم البحراوي، يارا نور الدين وحمدي هيكل.