مريم نعوم تناقش أزمات غرف الكتابة في مهرجان مالمو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك السيناريست مريم نعوم في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحادية عشرة، المقامة في السويد، في الفترة من 6 إلى 11 أبريل الجاري.

تقدم مريم واحدة من ندوات المهرجان، تحت عنوان "غرفة الكتابة في الوطن العربي"، تناقش من خلالها تحديات الانتقال من الكتابة الفردية للكتابة الجماعية، وتحديات مواجهة فردية المؤلف داخل غرفة الكتابة، والصراع مع المدارس القديمة التي ترى غرف الكتابة سببا في تدهور مستوى المحتوى الدرامي السينمائي والتليفزيوني.

تقام الندوة يوم السبت 10 أبريل، بدءا من الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة مساء، ويحاورها الناقد الفني أحمد شوقي. ومن المقرر عرضها أونلاين عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "فيسبوك".

على صعيد آخر، تخوض مريم نعوم موسم رمضان 2021 بمسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي يشارك في بطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح، وعلي قاسم، وسلوى محمد علي، وصفاء الطوخي. المسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.