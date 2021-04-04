شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تخطف الأنظار فى حفل موكب المومياوات الملكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة منى زكي في الموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة المصرية، أمس بعدما ظهرت بإطلالة راقية، وقرط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي حول الرقبة.

كل ذلك جاء بجانب المقطوعة الموسيقية العظيمة التي أبهرت العالم من جانب المايسترو نادر عباسى، والذى ألفها الموسيقار هشام نزيه، وأبدع فيها مثلما أبدع بتلحين أغنية محمد منير، حيث تمكنت تلك المقطوعة من خطف الأنظار على مدار الحفل وسط الروعة الكبيرة للموسيقى وتقديمها بشكل أروع من جانب الأوركسترا الذى قادها نادر عباسى هو وكافة العازفين بصورة أبهرت المتابعين من كافة أنحاء العالم.

وتستعد النجمة منى زكى للمشاركة فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "لعبة نيوتن" بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

واقتربت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، بشكل نهائى، وتعود منى زكى للدراما التليفزيونية من خلاله بعد غياب 4 أعوام، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.