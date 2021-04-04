شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف معلقا على موكب نقل المومياوات: أبهرتم العالم.. أنا فخور إني مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم عمرو يوسف، على الحدث التاريخي الذي اقيم أمس وهو "موكب نقل المومياوات"، حيث نشر صورة من ميدان التحرير أثناء الاحتفال وعلق عليها بـ"فخور وسعيد ومنتشي من عظمة اللي شفته انهاردة، شكراً لكل القائمين على هذا الحدث العظيم، تسلم ايد كل واحد فيكم فرد فرد، أنتم أبهرتم العالم، أنا فخور إني مصري أنا فخور إن دول أجدادي .. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا".

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب و السوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".