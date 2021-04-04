شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم أحمد زكى رحل فى مثل هذا اليوم وترك رصيد 6 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكى، اليوم الأحد الموافق 4 أبريل، الذى استطاع أن يقدم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة رغم حياته المليئة بالحزن بسبب الوحدة التي كان يعيش فيها وفقدان اقرب الناس في طفولته فقد والدته الفنان هالة فؤاد وفى صباه فقد والده الفنان الكبير أحمد زكى، ورغم هذه الحياة الا أنه حاول جاهدا أن يصنع لنفسه تاريخ فنى سواء في السينما أو الدراما ولكن للقدر كان رأى آخر فاقتصرت أعماله على عدد قليل، خاصة في السينما.





بدأ هيثم أحمد زكى مشواره السينمائى بمشاركه والده في فيلم واحد فقط وهو فيلم "حليم" حيث جسد دور عبد الحليم في شبابه، ليستكمل بعد ذلك والده قصة المسلسل الذى يتناول حياة العندليب عبد الحليم حافظ وشاركته في البطولة النجمة منى زكى.



وفى عام 2007 قدم فيلم "البلياتشو" وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول لاعب ترابيز في سيرك يواجه أزمة حقيقية تدمر حياته البسيطة، كما يتناول الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية، والسياسية التي تهم المجتمع المصري، وشاركه في البطولة كلا من، فتحى عبد الوهاب, هيدى كرم، سوسن بدر، عزت أبو عوف، دينا، أحمد راتب، أحمد الفيشاوى.





أما الفيلم الثالث هو "كف القمر" وهو دراما إنسانية ترصد حياة سيدةٍ صعيديةٍ تُدعى "قمر" لها خمسة أبناء، وهم بالنسبة لها ككف يدها فتريدهم دائمًا متشابكين ومترابطين، ولكنهم يضلون الطريق وينفصلوا بعد وفاة والدهم، وشارك في بطولته، خالد الاوى، وفاء عامر، حسن الرداد، جومانا مراد وغيرهم.

الفيلم الرابع هو "سكر مر" عام 2015، والذي يحكي عن العلاقات الإنسانية، وشاركه في البطولة كلا من، أحمد الفيشاوى، ايتن عامر، شيرى عادل، ناهد السباعى، امينة خليل وغيرهم

وشارك هيثم أحمد زكى في فيلم "الكنز" في جزئيه، وشاركه في بطولة الجزئين، محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل, هانى عادل، سوسن بدر وغيرهم.