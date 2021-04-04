شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة معلقة على موكب نقل المومياوات: حدث مبهر وواجهة مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة بسمة، على الحدث التاريخي الذي اقيم أمس وهو " موكب نقل المومياوات"، حيث نشرت صورة من الموكب وعلقت عليها بـ "موكب نقل المومياوات الملكية حدث مبهر وواجهة مشرفة يرانا العالم من خلالها"، في حين نشرت صورة أخرى لميدان التحرير وعلقت عليها بـ "احببت المزج بين مصر القديمة والحديثة في هذه الصورة" .

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب و السوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".