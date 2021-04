فنانون عرب يحتفون بموكب المومياوات الملكية.. يوم تاريخي لحضارة عظيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من الفنانين العرب على مشاركة المصريين فرحتهم في العروض المبهرة التي صاحبت موكب نقل المومياوات الملكية العالمي.

وتم نقل المومياوات، السبت، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ونشر الفنانون صورا من الحفل، معبرين عن فخرهم بهذا الحدث التاريخي، وذلك على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

إليسا: عرض مبهر لعظمة دولة

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر: "عرض مبهر عم نتابعه من قلب مصر مع موكب المومياوات الملكية، التاريخ عم يمرق قدام عيوننا لعظمة دولة فيها كل الجمال والتاريخ وإن شاء الله يكون إلها كمان أفضل مستقبل، كبيرة يا مصر بحبك يا مصر".





نانسي عجرم: فخورة بالعرض الضخم

وقالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "فخورة جدا بالعرض الضخم والحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية، مصر تاريخ وحضارة ومرة جديد بتأكد للكل إنها أم الدنيا، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل القائمين على هذا الاحتفال المشرف".





أحلام: عمار يا أم الدنيا

وحرصت المطربة الإماراتية أحلام على التعبير عن سعادتها بالحدث فكتبت على حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة: "في لحظة وبدون سابق إنذار ولا إعلان، مصر أرادت أن تقول أنا أم الدنيا وتاريخها وحضارتها وعظمتها نعم أنا مصر سيدة كل لحظة وكل وقت وكل زمن، عمار يا مصر العظيمة يا أمنا يا أم الدنيا، أفتخر إني عربية وأنتمي لمصر".





سامو زين: فخر لكل مصري وعربي

وكتب الفنان اللبناني سامو زين عبر "تويتر": "حدث تاريخي للإنسانية وفخر لكل مصري وعربي والعالم أجمع ينقل الحدث، تحيا مصر، Egypt the future start from here".

نجوى كرم: عشتِ يا مصر

وقالت المطربة اللبناني نجوى كرم عبر حسابها بـ"تويتر": "هيك لازم حضارة تنافس حضارة، وتبقى مصر من الحضارات اللي بينحسبلها ألف حساب، عشتي يا مصر وعاش هرمك سر الدني".





سيرين عبدالنور: عظمة على عظمة يا مصر

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة لها عبر "أنستقرام"، صورة من الموكب الملكي معلقة: "عظمة على عظمة يا مصر.. موكب المومياوات الملكية".

صبا مبارك: فخورة بأني أشهد هذه اللحظة التاريخية

وعلقت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "اليوم تتجه أنظار العالم بأجمعه لمصر التي طالما كانت رمزا للحضارة والتاريخ.. تحية وتقدير للقائمين على موكب نقل المومياوات الملكية، فخورة بأنني أشهد هذه اللحظة التاريخية وبكل أصدقائي وزملائي المشاركين في هذا الحدث الاستثنائي".





كندة علوش: حدث عظيم سيذكره التاريخ

وكتبت الفنانة السورية كندة علوش: "هذا اليوم سيذكره التاريخ والعالم كله سيشهد، حدث تاريخي عظيم واستثنائي ليذكر العالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا، شكرا لكل القائمين على هذه الفعالية العظيمة ولكل شخص بذل مجهودا ليظهر هذا الحدث على أكمل وجه".





عائشة بن أحمد: مشهد أسطوري

وقالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها بـ"أنستقرام": "مبروك للشعب المصري هذا الاحتفال الكبير في نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، يوم تاريخي لحضارة عظيمة شكرا على هذا المشهد الأسطوري".

وكان موكب المومياوات الملكية الوسم الأكثر انتشاراً في أغلب الدول العربية، حيث عبر عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذا الحدث المهيب.

ونقل الموكب التاريخي 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسر الـ17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.