وفاة الشاعر والملحن المصري شاكر الموجي.. مكتشف نانسي عجرم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، صباح الأحد، الملحن والشاعر المصري، شاكر الموجي، بعد صراع مع المرض، بحسب موقع "الوطن" المصري.

والاسم الحقيقي للموسيقار المصري الراحل هو شاكر شعيشع عبدالرسول حسن.

وقدم شاكر الموجي عددا كبيرا من الأغنيات، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم جورج وسوف، وراغب علامة، وكارول سماحة، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وميادة الحناوي.

وكان شاكر الموجي قد اكتشف العديد من المطربين، من بينهم المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، التي قدمها للجمهور بأول أغانيها "محتاجالك" عام 1998، والمطربة "مروى" بأول ألبوم غنائي لها بعنوان "احترس"، كما امتدت اكتشافات الفنان المصري لتشمل مجال الشعر الغنائي، حيث إن شاكر كان قد اكتشف عددا من الشعراء الغنائيين، من بينهم دسوقي عبد الحافظ، وصفوح شغالة.