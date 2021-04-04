شكرا لقرائتكم مغني الراب الأميركي "دي إم إكس" في حالة حرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال موراي ريتشمان، محامي أسطورة موسيقى الهيب هوب والراب "دي إم إكس"، المقيم في نيويورك منذ فترة طويلة، إن مغني الراب وضع على أجهزة دعم الحياة مساء السبت في مستشفى "وايت بلينز".

وأضاف أن موكله أصيب بـ "نوبة قلبية."

مغني الراب الأميركي دي إم إكس

قال ريتشمان إنه لا يمكنه تأكيد التقارير التي تفيد بأن دي إم إكس، 50 عاما، تناول جرعة زائدة من المخدرات، مضيفا أنه لا يعرف سبب النوبة القلبية.

قال ريتشمان: "أنا حزين للغاية بسبب ما حدث. إنه شخص رائع، وفنان رائع، وإنسان رائع. لديه الكثير ليقدمه، والكثير ليقوله. هو ليس مغني راب عادي. إنه عميق للغاية".

ذكر موقع (تي إم زد ودوت كوم) مساء السبت أنه تلقى بيانًا من متحدث باسم دي إم إكس، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز، قال فيه "نُقل دي إم إكس الليلة الماضية إلى المستشفى بعد سقوطه في منزله."

وأضاف أنه لا يزال في وحدة العناية الفائقة، وحالته حرجة.

"تقدر عائلة سيمونز التدفق الهائل للحب الصادق، والتشجيع، والدعم، والصلاة من أجل إيرل. حياة وموسيقى إيرل مصدر إلهام وقوة لكثير من الناس حول العالم. إنه لأمر مطمئن أن نرى معجبيه يعيدون له نفس الشغف والطاقة خلال وقت حاجته."

وحقق دي إم إكس شهرة في مجال موسيقى الراب عام 1998 بواسطة ألبومه الأول (إتس دارك آند هيل إس هوت)، والذي دخل "البيلبورد 200"، وهو تصنيف لأكثر 200 ألبوم مبيعا في الولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيه "راف ريدرز"، و"غيت آت مي دوغ"، و"ستوب بيينغ غريدي."