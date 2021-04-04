شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم بعد مشاركتها فى موكب المومياوت الملكية: مصرية وأفتخر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها بصور جديدة لها خلال مشاركتها في الرحلة الذهبية لموكب نقل المومياوات الملكية، والتي ظهرت بها بفستان على الطراز الفرعوني، في معبد الدير البحري التي بنته الملكة الفرعونية حتشبسوت، معبرة عن سعادتها الكبيرة للمشاركة بالحدث، حيث علقت قائلة عبر حسابها بموقع "انستجرام": "مصرية وأفتخر.. أريد أن أشكر كل من صنع هذا الحدث العظيم".



النجمة نيللي كريم



نيللي كريم علي انستجرام



نيللي كريم

كما كتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، عن سعادتها لتواجدها بشكل خاص في معبد الدير البحري، قائلة :"ٱلاف السنين والناس من كل الدنيا لسة بتيجي هنا عشات تزور الأثر العظيم ده، اللي بُناه يعتبر معجزة معمارية لمهندس عبقري ونقوش وألوان زاهية لفنان مبدع .. معبد الدير البحري اللي بنته الملكة حتشبسوت أشهر ملكات مصر والعالم القديم من حوالي 3500 سنة في حضن الجبل غرب الأقصر".



نيللي كريم 1



نيللي كريم في الكواليس

وكانت النجمة نيللى كريم قالت إنها فخورة وسعيدة جدا بمشاركتها بموكب المومياوات الملكية، مشيرة إلى أن هناك مجهودا ضخما قد بذلته الدولة حتى يخرج موكب المومياوات الملكية بشكل رائع يليق بمصر ومكانتها، مؤكدة أن مصر معروفة بتاريخها العريق، ومن الممكن أن نقوم بعمل ضخم كل ستة أشهر، والسعادة ليست فقط بالمشاركة ولكن السعادة الحقيقية هو بالحدث وقيمته.



نيللي كريم في معبد حتشبسوت



نيللي كرييم



نيللي



نيللي كريم

وضم موكب المومياوات التى ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".