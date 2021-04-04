شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاضر السيناريست تامر حبيب في ندوة كتابة السيناريو يوم 10 أبريل المقبل بجانب عضويته في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وذلك ضمن نشاطات الدورة الحادية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية المقرر إقامته في الفترة من 6 - 11 أبريل المقبل.

وستحاور النجمة منى زكي خلال الندوة السيناريست تامر حبيب للحديث عن السيناريو المقتبس وكيفية تفكيك العمل الأدبي سواء قصة أو رواية أو مسرحية أو فيلم أو ما يعرف بالفورمات وإعادة صياغة الفكرة إلى قالب سيناريو جديد والتحديات التي تواجه الكاتب خاصة مع تقيده بالفكرة المأخوذ منها السيناريو.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بجانب تامر حبيب، كلا من الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

تامر حبيب سيناريست مصري متميز، لفت الأنظار إليه منذ فيلمه الأول سهر الليالي (2003)، وأكد موهبته في العام التالي بفيلم حب البنات (2004). وبجانب أفلام سينمائية أخرى ناجحة من تأليفه، أبرزها عن العشق والهوى (2006)، تيمور وشفيقة (2007)، وواحد صحيح (2011)، كتب تامر مسلسلات متميزة وذات شعبية كبيرة في الدراما المصرية، آخرهم مسلسل لعبة النسيان الذي عُرض في رمضان (2020)، واكتسح جوائز الاستفتاء الجماهيري من إعداد راديو إنرجي، ومن ضمنها جائزة تامر حبيب عن أحسن سيناريو. أما بداية رحلة تامر مع الدراما المصرية كانت مع النجمة يسرا في مسلسل خاص جداً (2009)، ثم شربات لوز (2012)، وبعدهما طريقي (2015) وجراند أوتيل (2016) ولا تطفئ الشمس (2017).