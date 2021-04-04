شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري بعد مشاركتها في موكب المومياوات الملكية: فخر لكل العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هند صبري، عن صور جديدة لها من "موكب المومياوات الملكية"، والتي ظهرت بها فى منطفة الأهرامات، معبرة عن سعادتها الكبيرة للمشاركة فى مثل هذا الحدث العظيم، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، ببعض أبيات الشعر من قصيدة مصر للشاعر محمد نجيب مراد، قائلة :" هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ ..إنها مصرُ فانطلقْ يا لساني.. وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ ..رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً ".



هند صبري



هند صبري



هند صبري أمام تمثال أبو الهول

كما وجهت الشكر لكل فريق العمل المشارك في حدث موكب المومياوات الملكية، قائلة :"أحبك يا مصر.. شكراً لكل شخص جعل حدث الأمس خالياً من العيوب ، كانت مسيرة الرحلة الذهبية بمثابة لحظة فخر لكل العرب ".



هند صبري في الأهرامات



هند صبري خلال مشاركتها بموكب المومياوات



هند صبري



هند صبري

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسى، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، الذى سار على أنغامه وبرع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة، وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التى ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".