16 معلومة عن درية أحمد.. أخفت عن ابنتها والدها الحقيقي 13 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحل علينا ذكرى وفاة الفنانة درية أحمد الـ18، إذ رحلت عن عالمنا في 3 أبريل عام 2003.
في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن درية أحمد:
- ولدت درية في 24 سبتمبر عام 1923.
- اسمها الحقيقي حكمت أحمد حسن السمرة.
- اتجهت للغناء قبل أن تدخل عالم التمثيل.
- تزوجت من المخرج والمؤلف السيد زيادة.
- بعدها تزوجت من محمد عبد السلام، أنجبت ابنة واحدة وهي الفنانة سهير رمزي.
- رشحها زوجها السيد زيادة في مجموعة أفلام سينمائية وقامت بدور البطولة.
- انضمت لفرقة الفنان إسماعيل ياسين عام 1956.
- ومن أشهر أعمالها "مغامرات خضرة"، "خضرة والسندباد القبلي"، "الدم يحن"، "دلوني يا ناس".
- قررت اعتزال الفن عام 1967 بعد آخر أفلامها "غازية من سنباط".
- من أشهر أغنياتها "عارف والعارف لا يعرف" و"علي يا علي يا بتاع الزيت" و"دلوني يا ناس دلوني" و"خلاص يا قلبي خلاص".
- شاركت في مسرحيات "أنا عايزة مليونير"، "ركن المرأة"، "عفريت خطيبي".
- وبعد أن اعتزلت سهير رمزي الفن وارتدت الحجاب في عام 1993.
- وزعت والدتها "درية" الشربات فرحًا باعتزال ابنتها.
- وقالت سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن وفاة والدتها سببت لها صدمة، مشيرة إلى أنها لا تغيب عنها لحظة واحدة.
- وأضافت أنها أجهضت نفسها مرتين من أجل والدتها، وقالت إنها لم ترغب في إنجاب طفل يأخذها من والدتها.
- وقالت أيضا إن والدتها أخفت عنها والدها الحقيقي محمد عبدالسلام نوح، لمدة تجاوزت الـ13 عامًا.
- توفيت درية بعد صراع طويل مع المرض، بعد إجراء عملية دقيقة في المخ، في العاصمة الفرنسية باريس.