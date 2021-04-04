16 معلومة عن درية أحمد.. أخفت عن ابنتها والدها الحقيقي 13 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا ذكرى وفاة الفنانة درية أحمد الـ18، إذ رحلت عن عالمنا في 3 أبريل عام 2003.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن درية أحمد:

- ولدت درية في 24 سبتمبر عام 1923.

- اسمها الحقيقي حكمت أحمد حسن السمرة.

- اتجهت للغناء قبل أن تدخل عالم التمثيل.

- تزوجت من المخرج والمؤلف السيد زيادة.

- بعدها تزوجت من محمد عبد السلام، أنجبت ابنة واحدة وهي الفنانة سهير رمزي.

- رشحها زوجها السيد زيادة في مجموعة أفلام سينمائية وقامت بدور البطولة.

- انضمت لفرقة الفنان إسماعيل ياسين عام 1956.

- ومن أشهر أعمالها "مغامرات خضرة"، "خضرة والسندباد القبلي"، "الدم يحن"، "دلوني يا ناس".

- قررت اعتزال الفن عام 1967 بعد آخر أفلامها "غازية من سنباط".

- من أشهر أغنياتها "عارف والعارف لا يعرف" و"علي يا علي يا بتاع الزيت" و"دلوني يا ناس دلوني" و"خلاص يا قلبي خلاص".

- شاركت في مسرحيات "أنا عايزة مليونير"، "ركن المرأة"، "عفريت خطيبي".

- وبعد أن اعتزلت سهير رمزي الفن وارتدت الحجاب في عام 1993.

- وزعت والدتها "درية" الشربات فرحًا باعتزال ابنتها.

- وقالت سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن وفاة والدتها سببت لها صدمة، مشيرة إلى أنها لا تغيب عنها لحظة واحدة.

- وأضافت أنها أجهضت نفسها مرتين من أجل والدتها، وقالت إنها لم ترغب في إنجاب طفل يأخذها من والدتها.

- وقالت أيضا إن والدتها أخفت عنها والدها الحقيقي محمد عبدالسلام نوح، لمدة تجاوزت الـ13 عامًا.

- توفيت درية بعد صراع طويل مع المرض، بعد إجراء عملية دقيقة في المخ، في العاصمة الفرنسية باريس.