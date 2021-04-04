فيديو.. مصري يمزق جسد أم وطفلها بالـ”ساطور”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أقدم سائق توك توك على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة وطفلها، أثناء سيرهما في إحدى شوارع مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، مستخدمًا ساطور، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام .

وأعلنت السلطات الأمنية المصرية في المنيا، تلقيها بلاغاً بإقدام سائق توك توك، على ارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم وطفلها، لافتةً إلى أن البحث لا يزال جارياً عن المجرم الفار، على حد تعبيرها.

وبينت التحقيقات الأولية، أن السائق وقع في شجار مع سيدة في العقد الرابع من العمر، في الشارع ما أدى إلى تدخل طفلها في محاولة للدفاع عن والدته، ليعاجله السائق بعدة ضربات بساطور كان بحوزته، ليقتل الطفل على الفور، لافتةً إلى أن السائق أقدم بعدها على قتل الأم بذات الطريقة ولاذ بالفرار.

في ذات السياق، أشارت السلطات المصرية إلى أن السيدة القتيلة تدعى “مريم” وأن ابنها يبلغ من العمر 4 سنوات ويدعى “كارتس”، لافتةً إلى انه تم ايداع الجثمان بمشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرفات النيابه العامة، لحين اصدار تقرير الطبيب الشرعي وتقرير مفتش الصحه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

يذكر أن التحقيقات التي أجريت حتى الآن لم تحدد أسباب الشجار بشكل دقيق، بانتظار شهادة المزيد من الشهود وإلقاء القبض على الجاني لسؤاله عن الأسباب التي دفعته لارتكاب تلك الجريمة، التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط المصرية، لا سيما وأن أحد الضحايا هو طفل ذو أربع سنوات.