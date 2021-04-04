شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تعود بأغنيتين بعد فترة غياب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة رزان مغربي لطرح أغنيتين جديدتين خلال موسم الصيف أو العيد المقبل، حيث تقوم بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان، والذي سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

الأغنية الأولى من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وقريبًا سوف تفصح عن الأغنية الثانية، كما تدور الأغنيتان في إطار من البهجة والسعادة وتبث الروح في نفوس الأشخاص ولأول مرة تقدم عمل مختلف ومميز عما قدمته من قبل.

وتشارك رزان كل فترة، متابعيها بصور من ذكريات أعمالها عبر حسابها على إنستجرام، حيث استعادت ذكريات مسلسل "عدى النهار"، الذى عرض منذ نحو 13 عاما، معربة عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير سمير صبرى، مؤكدة أنها واحدة من أجمل لحظات حياتها هى العمل معه.

وجسدت رزان دور "صفية" بنت البلد ضمن أحداث المسلسل، التى تنشأ بينها وبين محمد عبد الحافظ قصة حب "فوق السطوح"، وتجسد الفتاة الرومانسية الهادئة التى تسكن فى منطقة "بين السرايات".

مسلسل عدى النهار، بطولة صلاح السعدنى، سمير صبرى، عفاف شعيب، نيكول سابا، طارق عبد العزيز، رزان مغربى، محمد عبد الحافظ، عبد الله فرغلى، جمال إسماعيل، نهال عنبر، رجاء الجداوى، فاروق فلوكس، سعيد عبد الغنى، منة فضالى، ماهر عصام، وكوكبة كبير من النجوم والفنانين، تأليف محمد صفاء عامر، أشعار سيد حجاب، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.