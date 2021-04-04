"حدث عظيم".. كيف علّقت سمية الخشاب على حفل نقل المومياوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحفل نقل المومياوات مساء السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونشرت "الخشاب" صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شهد العالم حدثا عظيما سيدون في تاريخ مصر وسينحني العالم تقديرًا لأعظم حضارة شهدتها البشرية، تحيا مصر العظمى".

ومن ناحية أخرى تشارك سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم.

المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.