محمد صبحي: حفل نقل المومياوات فاق الخيال الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الفنان محمد صبحي، أن حدث نقل المومياوات الملكية لم يخرج عنه خطأ واحد، وهو حدث من الخيال الفني، قائلا: "ما شاهدناه يليق بحضارة مصر، وأول مرة مصر تُخاطب العالم عن حضارتها، ومصر قوية بنقل حفل المومياوات بهذه الطريقة".

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "الاحتفالية كانت صعبة جدًا، إذ أنها كانت تنقل بـ60 كاميرا وجعلتنا في قلب الحدث، وموسيقى الأوركسترا لايف صعبة أيضا للغاية وإتقانها عبقرية كبيرة".

وأكد أنه "كان هناك مشكلة يواجهها الأجيال الجديدة حول فكرة الانتماء، ولكن التعرف على التاريخ سيغير الواقع تماما، نحتاج معرفة الهوية والتاريخ، والحدث إعادة صياغة للانتماء".

وانطلقت مساء السبت، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ورافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.