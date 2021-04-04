صبري فواز يكشف عن شخصيته في مسلسل "قصر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان صبري فواز عن شخصيته، التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ونشر "فواز" صورة تجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عايدة هانم الخازندار، منصور بيه السيوفي، قصر النيل".

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي وغيرهم.