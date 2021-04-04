"مصر الحضارة".. أول تعليق من خالد النبوي بعد مشاركته في حفل نقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب النجم خالد النبوي، عن فخرها بالمشاركة في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، من خلال الفيلم التسجيلي "مصر الحضارة".

وكتب النبوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "فخور إني أتكلم عن بلدي في كل وقت وكل مكان، وفخور بهذا الحدث المصري الكبير.. شكراً لمحبتكم الغالية اللي طالعة من قلوبكم وشايفها في كلامكم.. تعالوا إلى مصر".

وقام الفنان خالد النبوي من خلال فيلم "مصر الحضارة" بالتعريف بالآثار المصرية، واستعرض مجهودات الدولة لحفظ التراث والأبنية الأثرية.

الفيلم يبدأ بحكاية المهندس المصري "إمحوتب" الوزير وكبير الكهنة، والذي أصبح فيما بعد إله الطب، وقصة قيامه بتصميم وبناء مجموعة جنائزية قبل 4700 عام، ليكون أول وأقدم بناء معماري حجري في التاريخ، ويختتم بجملة النبوي: "اللي بيتعمل النهاردة يصنع التاريخ والمستقبل".

الفيلم عُرض مصحوبا بموسيقى تصويرية هشام خرما، من إخراج تامر عشري.

وانطلقت مساء السبت، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ورافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.