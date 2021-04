شكرا لقرائتكم خبر عن ليل ناس أكس يتصدر قائمة أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا لهذا الأسبوع بـMontero والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمى ليل ناس أكس قائمة "Official Singles Chart Top 100" أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا هذا الأسبوع وذلك بأغنيته "Montero (Call Me By Your Name)"، وبذلك يكون ليل ناس أكس متفوقًا هذا الأسبوع على عدد كبير من أهم نجوم الغناء الموجودين بالقائمة ومن أبرزهم جاستين بيبر وthe weeknd وكاردى بى ودوجا كات ودوا ليبا وغيرهم.

أحدثت ليل ناس أكس البالغ من العمر (21 عامًا) ضجة كبيرة على الإنترنت خلال الأسبوع الماضى بسبب الفيديو كليب "Montero (Call Me By Your Name)" الذى قدمه نجم الراب الشهير، وهو ما أدى إلى أن تصبح الأغنية الأكثر بثًا فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع ، و ذلك ببث الأغنية 6.8 مليون مرة، منها 2.5 مليون كانت عبارة عن بث الفيديو كليب.

وقائمة "Official Singles Chart Top 100" تضم أسبوعيًا أغانى أهم وأشهر النجوم، ويتم ترتيبها بناءً على المبيعات الرسمية للتنزيلات والأقراص المدمجة وتدفق الأغنية صوتيا وبالفيديو.



ليل ناس اكس

يذكر أن ليل ناس أكس وجهت له سلسلة من الانتقادات خلال الأيام القليلة الماضية بمجرد أن أطلق كليبه الأخير " Montero (Call Me By Your Name) " حيث اتهمه البعض أنه نحت عدد من مشاهد كليب " Cellophane " للنجمة العالمية FKA twigs و الذى اطلقته عام 2019 و اخرجه المخرج الشهير أندرو توماس هوانج وهو من صرح بوجود تشابه واضح بين العملين ، وجاء التشابه بظهور النجمين وهم يرقصان " pole-dancing " على العمود بنفس الطريقة ، إضافة الى ظهور ليل ناس أكس بإحدى لقطات الكليب و هو معلق مثلما ظهرت FKA twigs ، بالإضافة الى تشابه عدد آخر من المشاهد ، و ما اثار المزيد من الجدل هو أن ليل ناس أكس استعان بكيلى إيفون وهى نفس مصممة الرقصات التى تعاونت مع fka twigs فى كليبها وهو ما جعل البعض يؤكد أنها لا تمتلك المزيد من الأفكار حتى أنها كررت نفس الفكرة فى كليب ليل ناس أكس الذى أطلق مؤخرا .