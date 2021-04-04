شكرا لقرائتكم خبر عن نجل خالد النبوى ضابط عمليات خاصة فى مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان الشاب نور نجل الفنان خالد النبوى، فى أول تجاربه التمثيلية ويشارك في مسلسل "الاختيار 2"، فى دور ضابط عمليات خاصة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.



نجل خالد النبوى

مسلسل "الإختيار 2"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.