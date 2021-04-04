محمد الفلاح - الفنانة برلنتي عامر تفجر مفاجأة بإعلان زواجها من سعد الصغير

الأحد 4 أبريل 2021

أثارت الفنانة الشابة برلنتي عامر، الجدل بعد أن كشفت عن زواجها من المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، موضحة أنها تتعرض لهجوم حاد من قِبَل زوجة سعد الأولى.



ونشرت برلنتي مقطع فيديو لسعد الصغير يوجه خلاله رسالة تهنئة، قائلًا ”برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وأنتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم“.

وعلقت برلنتي على الفيديو قائلةً ”ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل“.

من ناحية أخرى، حرص سعد الصغير على تهنئة زوجته الأولى في عيد ميلادها، موجهًا لها رسالة حب وامتنان بوجودها في حياته.

ونشر سعد صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستجرام“.

وعلق قائلًا ”زوجتي وحبيتي وعشرة العمر كل سنة وأنتي بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك ودايمآ معا طول العمر، وربنا يكرمك ويطول في عمرك ودايما في حياتنا يارب“.