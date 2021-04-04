شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "خارج المجموع" على مسرح الطليعة 3 أيام كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقديم العرض المسرحي "خارج المجموع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة أسبوعين على مسرح الطليعة بالعتبة فى تمام السابعة مساء، وذلك في تعاون مشترك بين فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وفرقة مسرح الطليعة تحت إدارة المخرج عادل حسان.

عرض "خارج المجموع" يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع وأثر ذلك فى الآخر حتى لو كان على سبيل المزح، العرض بطولة محمد الكوتي، إسلام وسوف، إسلام عوض، سارة فؤاد، أحمد عبدالجواد، ديكور رشا غطاس، تأليف موسيقي محمد شحاته، إضاءة ابراهيم الفرن، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.

يذكر أن العرض المسرحى "خارج المجموع" ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع.



مسرحية خارج المجموع



مسرحية خارج المجموع



مسرحية خارج المجموع