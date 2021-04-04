كندة علوش: "عيطت وأنا بشوف موكب نقل المومياوات الملكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت الفنانة كندة علوش، أن حفل نقل المومياوات الملكية عظيم ومبهر، مشيرة إلى أن الحدث كان غاية العظمة على المستوى التاريخي الذي يكشف عظمة حضارة مصر، بجانب الحدث الفني العالمي الذي رأيناه.

وأضافت "علوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "الحدث العالمي بتوقيع صناع مصريين صنعوا منتج عالمي من إخراج وإضاءة وجميع صانعي العمل"، مؤكدة على إحساسها بالفخر بالتاريخ المصري العظيم.

تابعت: "أنا عيطت وأنا بتفرج.. اللي شوفته من عظمة التاريخ المصري والفنانين لم أراه في أي محفل آخر، شعرت بالفخر للصناعة المصرية، شاهدت عظمة ما بين الواقع والتاريخ".

وانطلقت مساء السبت، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ورافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.