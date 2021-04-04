هشام خرما يكشف كواليس العمل على موسيقى فيلم "مصر الحضارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الموسيقار هشام خرما، المؤلف الموسيقي لفيلم "مصر الحضارة"، أن الموسيقى أصبحت جزء للتعبير عن التاريخ، وعشنا تحد لإيصال تاريخنا في آلة أصوات عصرية لتتماشى مع موكب المومياوات الملكية.

وأضاف "خرما"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تاريخنا والاكتشافات الأثرية وحرية الأديان كانت إلهام له في اختيار الموسيقى الخاصة بفيلم "مصر الحضارة".

وشدد خرما على فخره الكبير بالمشاركة في العمل، متابعا: "أخدنا شهر ونص لتحديد العمل والموسيقى به".

وتم عرض فيلم "مصر الحضارة" في احتفالية نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إخراج تامر عشري، وبطولة النجم خالد النبوي.

وانطلقت مساء السبت، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ورافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.