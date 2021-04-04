محمد الفلاح - موكب المومياوات الملكية.. 8 نجوم يسردون تاريخ مصر

الأحد 4 أبريل 2021

شارك 8 نجوم مصريين في فيلم تسجيلي قصير، يتناول تاريخ وعظمة المصريين القدماء، وتم عرضه في بداية حفل نقل المومياوات الملكية بالقاهرة.



وتابع العالم أجمع، السبت، هذا الفيلم الذي شارك فيه 8 نجوم مصريين، وتم عرضه في بداية حفل الموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين الدوليين والمصريين.

وضمت قائمة النجوم المشاركين في الفيلم، يسرا، نيللي كريم، منى زكي، هند صبري، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمي.

وتم تصوير كل نجم من هؤلاء النجوم في موقع أثري مختلف في مصر، ليحكي عن أهمية الموقع وإسهامات المصريين في صناعة مجد مصر القديمة.

وتابع العالم فعاليات الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بالقاهرة.

وتم نقل 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.