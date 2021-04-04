شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجخ يحيى سهرة رمضانية في ساقية الصاوى 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الشاعر هشام الجخ، لإحياء أمسية رمضانية في ساقية عبد المنعم الصاوى يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أبريل الجارى، على مسرح قاعة النهر في تمام الساعة التاسعة مساء، والذي يقدم خلاله باقة شعرية من أشعاره الشهيرة.

وتعاون الشاعر هشام الجخ مؤخرًا، مع المطرب مصطفى شوقى في أغنية جديدة بعنوان "يا سمرا"، وطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب والتي حققت عدد كبير من المشاهدات، الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير.

وكان الشاعر هشام الجخ قال في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يسعى لعمل شعبية للشعر، وإعادة الناس لمتابعة حفلات الشعر، وأنه يحمد الله على ما وصل إليه ورغبة الناس في حضور حفلات الشعر من جديد، وقال: "عشت وشوفت الناس بتاخد عيالهم وتروح تحضر حفلة شعر، ومش هشام الجخ بس، لا هشام فتح الباب، وبعده جه ناس عندهم مواهب كبيرة وأعادوا إحياء وأهمية الشعر العامي والفصحى من جديد".

وأضاف الشاعر هشام الجخ: "في شعراء شطار يقدروا يكتبوا تجارب معاشوهاش، وأنا مش من الشطار دول، لازم أمر بالتجربة الأول عشان أعرف أكتب عنها وأقولها على هيئة شعر، والخصوصية لن تأتي إلا إذا عشت التجربة بشكل حقيقي وحسيتها ونقلتها للناس".