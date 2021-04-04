شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن يسيطر على تصوير مشاهد فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل صناع فيلم "آل هارون" تصوير المشاهد المتبقية، حسبما أكد محمد كمال، المشرف العام على الانتاج، مضيفاً أن أسرة الفيلم استكملت التصوير بأحد المناطق في مدينة 6 أكتوبر، بمشاهد أكشن ومطاردات مع منذر رياحنة، وعبير صبري، وأحمد وفيق، ومحمد عز، وإسلام حافظ، وهاجر الشرنوبي.

وفيلم "آل هارون" أحد اشهر الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها.

وكشف حسني محمود، منتج فيلم آل هارون، أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على سير أعمال التصوير نظرا الإجراءات الاحترازية المشددة التي أصرت الشركة على اتخاذها للحفاظ على سلامة الجميع داخل أماكن التصوير، مشيرا إلى أن الفيلم يضم ألوان من الدراما المختلفة سواء الأكشن أو التراجيديا.

"آل هارون" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم بينهم، الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبرى، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وإسلام حافظ، وهاجر الشرنوبي، ومريم البحراوي، ويارا نور الدين والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.

وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

في سياق أخر، بدأ المنتج حسني محمود، في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "آل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وأكثر من عمل درامي من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم "آل هارون" الجاري تصويره حاليا.