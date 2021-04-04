شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر: سهير المرشدى وزوزو نبيل أفضل من قدموا أدوار المرأة الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة فاخر، أثناء استضافتها مع الفنان كمال أبو رية ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، إنها قدمت أكثر من مرة دور صعيدية، وفى بداية الأمر رفضت دور المرأة الصعيدية؛ لأنها شخصية قوية وصعبة، قائلة: "أرى أن أفضل من قدم دور المرأة الصعيدية هى الفنانة سهير المرشدى، وكذلك ماما زوزو نبيل" .

وكشفت الفنانة هالة فاخر أنها تشارك فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للفنان يحيى الفخرانى فى الحلقة الأولى فقط، وتموت فى نهاية الحلقة تاركة له ثلاثة أبناء لا يعرف من فيهم ابنه، وأكدت أيضا أنها تعتز بهذه المشاركة جدا، وأن الدور فيها مكتوب بشكل جيد جدا، ومن هنا تقدم رسالة لزملائها، أن مساحة الدور ليس مهما على قدر تأثير الدور وكتابته، كما كشفت أيضا أنها تشارك فى فيلم "قبل الأربعين" وهو فيلم رعب، وتقدم فيه شخصية شريرة.

وكشف الفنان كمال أبو رية عن أفضل الأعمال المحببة له، حيث قال أعتز بمسلسل "مع مرتبة الشرف" ودورى فيه كان جيد جدًا، وقال إنه فى أوقات فراغه يلعب سنوكر وتنس طاولة ويحب المشي.