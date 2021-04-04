شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز بعد مشاركته بحفل نقل المومياوات الملكية: تحيا مصر دائما وأبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم والفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بالمشاركة فى حفل موكب المومياوات الملكية، من المتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارات المصرية فى الفسطاط، الذى أقيم مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر عبد العزيز، فيديو مشاركته فى الحفل المبهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صحبها بتعليق: "تحيا مصر دائما وأبدًا".





وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسى، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، الذى سار على أنغامه وبرع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة، وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التى ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".