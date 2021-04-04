شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكى ويتمنى أن تسامحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كمال أبو رية، ظُلمت أنا والفنانة فيفي عبده فى مسلسل "طائر الحب"، وهذا لا يعنى أن المسلسل سيئ، ولكننا لم نكن ملائمين للأدوار بسبب السن، ولا أغضب من الكوميكس التى انتشرت، فمن حق الناس أن تنتقد، وبالمناسبة أنا شخصية شديدة التفاؤل وليس لدى ما أندم عليه، لكن لو رجع بى الزمن لن أشارك بمسلسل "طائر الحب".

وتابع الفنان كمال أبو رية أثناء استضافته مع الفنانة هاله فاخر ببرنامج واحد من الناس والذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، أنه يتمنى أن يقدم شخصية طلعت حرب لأنها شخصية جديرة أن يتم تقديمها، وأكد أن تجربته مع الفنان عادل إمام كانت تجربة جميلة، وإضافة إلى رصيده، وأعادت لى قاعدة جمهور من الشباب الصغار، وعادل إمام شخص جميل وجميع الناس تحبه.

ومن جانبها قالت الفنانة هالة فاخر، إنها عاشت قصة حب لمدة ربع قرن مع شخص ما، ولكن هناك ظروفا منعت ارتباطهما مؤكدة أنهما تركا بعضهما، وهما صديقان وما زالا يتواصلان إلى الآن، وأضافت: "رسالتى للسيدات عندما تريدن الانفصال من أزواجكن لا بد أن يكون هناك احترام.. خليكوا أنتوا الطرف الحنين".

أما رسالة كمال أبو رية للأزواج كانت "كلما احترمت زوجتك وقدّرتها العلاقة ستستمر وستنجح، وخلال مشوار حياتكم من المؤكد أنه ستكون هناك ظروف وتغيرات تطرأ على العلاقة، قائلاً: "لو استطعت أن تحتوى هذه الظروف افعل ذلك، ولو لم تستطع فالانفصال هو الحل، وبالمناسبة أحترم زوجتى السابقة الفنانة ماجدة زكى جدا، وأتمنى أن تسامحنى هى وأولادى، فمن المؤكد أننى أخطأت فى حقها، فكنت حينها صغيرا فى السن، وأشكرها لأنها أنجبت لى ثلاثة أبناء هم كل حياتى".