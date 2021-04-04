شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يغنى تتر المسلسل الإذاعي "نادى اند رويد" باللهجة الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد عز من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعي الجديد "نادى اند رويد"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل، حيث يغنى عز أغنية التتر باللهجة الصعيدية، والأغنية تحمل "أنا جاى"، وهى من كلمات أحمد شوقي، وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ومسلسل من بطولة أحمد عز، وسميحة أيوب، وأحمد صيام، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج على مصيلحى، ومن كلمات تتر الأغنية: أنا جاي أنا جاي .. أنا مهما توقفوني.. وتعطلوني جاي.. أباي.. أباي.. ياما فوتت أنا في الحديد.. وما عمريش قلت. جاي.

ويشارك النجم أحمد عز فى السباق الرمضانى المقبل هذا العام أيضا بمسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوى، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.