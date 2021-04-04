شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: مساحة موهبتى كبيرة ولكنها لا تتناسب مع نجوميتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كمال أبو رية، أثناء استضافته مع الفنانة هالة فاخر فى برنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، إن اسمه الحقيقي عبد الرحيم كمال أبو رية، ولكن بسبب صعوبة اسم عبد الرحيم صعب نوعا، ما فقررت أن أحذفه ليكون اسمى كمال أبو رية.

وكشف أبو رية عن المشهد الذى انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا بالشورت الأحمر، والذي نال العديد من التعليقات وله ردود فعل واسعة، كان بمسلسل "طائر الحب" مع الفنانة فيفى عبده.

وتابع الفنان كمال أبو رية: أعرف أن مساحة موهبتى كبيرة وقدمت العديد من الأدوار التى تستوعبها، ولكن مساحة الموهبة لا تتناسب مع حجم نجوميتى، وكل الأدوار التى قدمتها تناسبني، وأكثر شخصية كانت مرهقة هى قاسم أمين؛ لأن ملامحها لم تكن واضحة، وهى سيرة ذاتية والمسلسل مكون من 900 مشهد، لى فيها ما يقرب من 780 مشهد، فكان لابد أن أكون متنوعا.

وقالت الفنانة هالة فاخر، بحب الكوميدى جدا، لكن التراجيدى له مكانة خاصة عندى، وفيه مساحة تمثيل كبيرة، وأحببت عملى كمذيعة، فالتجربة جميلة؛ لأنى أكون قريبه من الناس، وكشفت أنها تقدم برنامجا جديدا اسمه "أطفال بلدنا" لتعليم الأطفال من 3 إلى 6 سنوات، والهدف من البرنامج أن يعرف الأطفال قيمة بلدنا، وكيف نستطيع أن نفرق بين من يحاول أن يبني ويدعم البلد ومن يحاول أن يهدمها حتى يخرج جيل واع.