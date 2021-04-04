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وفاة الملحن شاكر الموجى بعد صراع مع المرض

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القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن شاكر الموجى، بعد صراع كبير مع المرض، حيث قدم عددا من الأغاني الناجحة في مشواره الفني. 

 

وقدّم الموجى خلال مسيرته عددا كبيرا من الأغنيات، سواء على مستوى الكلمات والألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم: جورج وسوف وراغب علامة وكارول سماحة ووائل كفوري ووليد توفيق وميادة الحناوي.

 

واكتشف الراحل شاكر الموجي، العديد من المطربين، منهم نانسي عجرم، التي قدمها للجمهور بأولى أغانيها «محتاجالك» عام 1998، والمطربة «مروى» بأول ألبوم غنائى لها بعنوان «احترس».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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