شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن شاكر الموجى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن شاكر الموجى، بعد صراع كبير مع المرض، حيث قدم عددا من الأغاني الناجحة في مشواره الفني.

وقدّم الموجى خلال مسيرته عددا كبيرا من الأغنيات، سواء على مستوى الكلمات والألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم: جورج وسوف وراغب علامة وكارول سماحة ووائل كفوري ووليد توفيق وميادة الحناوي.

واكتشف الراحل شاكر الموجي، العديد من المطربين، منهم نانسي عجرم، التي قدمها للجمهور بأولى أغانيها «محتاجالك» عام 1998، والمطربة «مروى» بأول ألبوم غنائى لها بعنوان «احترس».