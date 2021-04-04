شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر: مش متخيلة ملوك مصر ماشيين وسطنا.. ويحيى الفخرانى: إحنا سعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان القدير يحيى الفخرانى، وزوجته الدكتورة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن سعادتهما الكبيرة بالحفل المبهر لموكب المومياوات الملكية، من المتحف المصرى فى التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.

وفى مقطع فيديو، نشره الفنان محمد محسن، عبر حسابه على "إنستجرام"، قالت الدكتورة لميس جابر: "جسمى مقشعر، مش متخيلة إن ملوك مصر من 3500 سنة ماشيين فى وسطنا كده"، فيما قال الفنان يحيى الفخرانى: "إحنا سعداء بهذا الحدث العظيم"، بينما علق محسن، على الفيديو، قائلا: "ليلة من ألف ليلة وليلة مع دكتور يحيى الفخرانى ودكتورة لميس جابر.. من قلب الحدث".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، مساء أمس السبت، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن متحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى.





وأجرى الرئيس بصحبة وزير الآثار، جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وقدم وزير الآثار شرحا مفصلا الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحتويات المتحف القومى الحضارة المصرية قبل وصول الموكب الذهبى.

كما أهدت وزارة الآثار، الرئيس عبد الفتاح السيسى التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول الموكب الذهبى.