شكرا لقرائتكم خبر عن حضور السينمات في كاليفورنيا من 15 أبريل بشرط تلقي لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة الأمريكية أن الحفلات الموسيقية والمسارح والتجمعات الخاصة الأخرى قد تبدأ مرة أخرى في ولاية كاليفورنيا بدءًا من 15 أبريل، حسبما ذكر موقع variety، ولحضور الأحداث التي أعيد فتحها سيحتاج الأشخاص إلى إثبات أنهم قد تم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19 أو اختبارهم إذا كانوا يعانون من أعراض الفيروس.

وسيعتمد عدد الضيوف المسموح بهم في الحدث أو التجمع أيضًا على طبقة تقييد الألوان الأربعة التي توجد بها المقاطعة المحددة، حيث تقع لوس أنجلوس حاليًا في الطبقة البرتقالية، مما يخفف بعض القيود، ويزيد من سعة الجمهور عن المستوى الأحمر السابق للمقاطعة، ويسمح للمستوى البرتقالي بالأنشطة التي تقام في أماكن مغلقة بـ150 شخصًا تم تطعيمهم أو أظهروا دليلًا على الاختبار بعدم العدوى.

وكانت قد أعلنت مجموعة Cineworld Group افتتاح دور السينما الأمريكية Regal، اليوم الأحد، مع إصدار محدود لفيلم "Godzilla vs. Kong" وإصدار أوسع لفيلم "Mortal Kombat" اعتبارًا من أبريل 16 من نفس الشهر.

ويتم إعادة فتح دور العرض بالمملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق للمجموعة Cineworld Group، في مايو المقبل، وفقًا لتوجيهات الحكومة هناك، ومن المقرر إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو.