شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن "موكب نقل المومياوات": شكرا سيادة الرئيس وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة ليلى علوي على الحدث التاريخي الذي أقيم اليوم "موكب نقل المومياوات الملكية"، حيث نشرت فيديو خلال خاصية القصص القصيرة على الإنستجرام الخاص بها قالت فيه: "فرحانة وفخورة شكرا سيادة الرئيس.. شكرا يا بلدي.. تحيا مصر.. شكرا رئيس الوزراء.. شكرا للفنانين الرائعين المشرفين.. والأوركسترا الهايلة.. شكرا على الأغانى والصوت الجميل والديكور والفساتين.. كل حاجة حلوة أوي وشيك أوي.. الشوارع والموكب.. والأنوار وميدان التحرير.. العالم كله فخور بالحدث التاريخي العالمي اللي مصر عملته النهاردة تحيا مصر.. برافو".

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة، وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".