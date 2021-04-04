شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير بعد مشاركته بأغنية فى "موكب نقل المومياوات": أنا ابن كل اللى صانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم محمد منير على مشاركته بأغنية "أنا مصر" بالحدث التاريخى "موكب نقل المومياوات الملكية"، حيث نشر على صفحته بموقع "إنستجرام" صورة من كليب الأغنية، وكتب عليها "أنا ابن كل اللى صانك".

ونشر ”الخليج 365” فيديو أغنية "أنا مصر" التي قدمها الكينج محمد منير في حفل نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا اللي لا عمري يوم كليت.. و لا مليت

أنا اللي في وش زمني وقفت.. و لا اتهزيت

أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع

انا الصوت اللي وقت الصمت..كان مسموع

بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد

حضارة وعمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض

أنا الشمس اللي بعتت نور.. و نورت الطريق للكـــل

أنا مصر اللي من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل

حروف اسمي في أول فصل .. في كل كتاب و كل زمان

أنا كل الفروع و الأصل.. و ليا أثر في كل مكان

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم، خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز، والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".