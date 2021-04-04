شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا بعد مشاركتها فى موكب المومياوات الملكية: "مصر تبهر العالم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا عن صور لها من "موكب المومياوات الملكية،" من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام"، وهو الحدث التاريخي العظيم الذي شهده العالم مساء السبت، والنجمة كانت من أوائل النجوم الذين شاركوا في الحدث، حيث ظهرت بزي فرعوني جذاب وأنيق، وعلّقت على الصور بـ"شرف كبير وعظيم ونيشان على صدري إني أكون جزءًا من هذا الحدث الفخم والفريد والمشرف لكل مصري وعربي حول العالم.. مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معاني الحضارة والإبداع" مصر قد الدُنيا وهتفضل أم الدنيا"، وأرفقت يسرا التعليق بهاشتاج مصر تبهر العالم.

وعلى جانب آخر أجرت يسرا مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، حيث قالت: "لدينا أكثر من متحف فى مصر لازم نكون فخورين بيهم.. وفيه حاجات كثيرة تخليكى فخورة ببلدك وانك تكونى مصرية.. وكنا بنستعد منذ 6 أشهر ماضية.. والله يكون فى عون الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، كان بينام فى الشارع وهو والرجالة عشان نطلع المشهد العظيم ده".

وأضافت الفنانة يسرا، أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها: «دموعنا كانت نازلة من الفرحة»، وما حدث يجعل كل مصري فخورا كونه مصريًّا، متابعة: «شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله».

وأكدت أن وجود الرئيس السيسي اليوم في احتفالية نقل المومياوات يبرهن على عظمة مصر، مضيفة: «بشكر الرئيس السيسي بشكل خاص لأنه جعلنا نفخر بتاريخنا وحاضرنا وماضينا المشرف».

وتابعت: "الحمد لله ربنا يحفظ مصر وكل الناس اللى بتحبنا.. أول مرة مصر تعرف قيمة الكنوز اللى عندنا.. ولحظة انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسى للموكب تبين هناك فخامة عظيمة منه للقدماء المصريين".

واستطردت: أنها لم تكن تستطيع الرد على المداخلات الهاتفية لشعورها بالمرض، ولكنها حاليا تشعر بتحسن شديد.

واختتمت: إن الله سبحانه وتعالى أعطى مصر كنزا عظيما وهى حضارتها، مشيرة إلى أن العالم أجمع لم يصدق ما لدى مصر من الكنوز العظيمة، مؤكدة أنه لولا الرئيس السيسى واهتمامه الكبير بالمتاحف وترميمها ما كانت تباهت مصر بتلك الكنوز العظيمة.