شكرا لقرائتكم خبر عن عواطف حلمى تحتفل بعيد ميلادها.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأحد، الفنانة عواطف حلمى بعيد ميلادها، وهى من مواليد 4 أبريل عام 1942 وكانت تحب التمثيل من صغرها تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل والتحقت بمسرح التليفزيون، ثم التحقت بفرقة "مسرح الحكيم"، عام 1990 كان عام تحول في مسيرتها الفنية بسبب إعلان شاركت فيه وقتها، ولفت انتباه المخرجين إلى دورها كممثلة، فتوالت عليها الأدوار التي لمعت من خلالها للجمهور.

وشاركت فى الكثير من الأفلام السينمائية، أبرزها: "بحلم يا دنيا، ألوان السما السبعة، حين ميسرة، هى فوضى، خالى من الكولسترول، مبروك وبلبل، أنت عمرى، امرأة هزت عرش مصر".

كما شاركت في بعض المسلسلات الدينية منها مسلسل "نور الإسلام" ومحمد رسول الله، ومن أهم المسلسلات التي شاركت فيها: "رأفت الهجان، ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، حدائق الشيطان، رأس الغول، كلبش، لآخر نفس، مولانا العاشق"، تزوجت عواطف حلمى من مهندس الديكور المسرحي مجدي رزق، رزق الثنائي بابنتهما أماني وابنتهما جيهان، وتوفي زوجها عام 2011.



عواطف حلمى و مدحت صالح