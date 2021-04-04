"كنت مبهورة ومخضوضة".. نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها في حفل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت الفنانة نسمة محجوب، أن مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية كانت صعبة للغاية، وأنها حاولت إخراج أفضل ما لديها خلال الحدث الكبير، لافتة الى أن الترتيب للحفل بشكل عام بدأ منذ سنة، والترتيبات الموسيقية بدأت في الشهر الأخير.

وأضافت "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إحساس الغناء في حفل المومياوات يختلف عن الحفلات الأخرى، مؤكدة أنه كان هناك قلق ورهبة من هذا الحفل، حيث كان يتطلب ترتيبا كبيرا من الغناء مع التصوير خلال رحلة المومياوات.

وتابعت: "كنت مبهورة ومخضوضة ومبسوطة بالحدث"، لافتة إلى أن تصميم فستانها كان مصريا، مشددة على أنها عاشت لحظات من الإبهار مع الغناء والألحان الخاصة بالعمل.

وانطلقت مساء السبت، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ورافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.