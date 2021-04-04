حسن شاكوش يلتقي مع عمرو دياب.. هذا ما حدث بينهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك مغني المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يجمعه بالهضبة عمرو دياب، من مناسبة خاصة جمعتهما.

الفيديو نشره شاكوش عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق باسم "الهضبة" وإلى جواره "إيموجي قلب".

وظهر شاكوش في الفيديو وهو يصافح الهضبة ويطلب التصوير معه، وهو ما حققه له عمرو دياب، ونشر "حسن" بعد مشاركته الفيديو، الصورة التي تجمعهما.

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش مهرجان "ادلعي يا موزة" مع عمر كمال، من توزيع إسلام ساسو، وحقق حتى الآن نحو 5 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر "يوتيوب" في 11 مارس الماضي.