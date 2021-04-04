حفل "نقل المومياوات" يجمع بين يحيى الفخراني ولميس جابر ومحمد محسن وهبة مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد محسن صورة تجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي والنجم الكبير يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الرباعي في الصورة وهم يشاهدون احتفالية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.

وعلّق محمد محسن على الصورة: "الاستديو التحليلي بتاعنا من قلب الحدث، موكب المومياوات الملكية".

ومن ناحية أخرى طرح الفنان محمد محسن، مؤخرا، كليب أحدث أعماله الغنائية "النسيان" عبر قناته على موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان وتوزيع وميكس وماستر خالد عز، مدير تصوير عمر صلاح، وإخراج حسام حامد.