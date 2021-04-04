ياسمين صبري جذابة و"سيلفي" لقاء الخميسي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"تاج" من الورود على رأسها.

هدير عبد الناصرنشرت الفنانة هدير عبد الناصر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هدير عبد الناصر

نشرت الفنانة هدير عبد الناصر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان كاجوال وسط الزهور.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.